Мужчина хотел похудеть, но упражнения едва не убили его: после тренировки с ним случилось ужасное

Мужчина, чье имя не называют, сообщил врачам, что решил заняться собой ради новогоднего обещания. Он хотел улучшить фигуру. В прошлом месяце он начал делать отжимания и прыгать со скакалкой, чтобы похудеть. Однако после короткой тренировки ему стало плохо. Он прекратил занятия. На следующее утро мужчина почувствовал сильную боль в груди и проблемы с дыханием. Особенно это проявлялось при подъеме по лестнице. Боль усилилась настолько, что он обратился в больницу. Там ему поставили диагноз — пневмоторакс.