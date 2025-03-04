Мужчина хотел похудеть, но упражнения едва не убили его: после тренировки с ним случилось ужасное

В китайском городе Хэнань медики столкнулись с необычным случаем. У мужчины средних лет произошел пневмоторакс после небольшой физической нагрузки. Он сделал всего 20 отжиманий и несколько минут прыгал со скакалкой. Об этом сообщает портал Oddity Central.
Стоит отметить, что пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. Оно может возникнуть спонтанно у людей без хронических заболеваний лёгких, а также у лиц с заболеваниями лёгких.
Мужчина, чье имя не называют, сообщил врачам, что решил заняться собой ради новогоднего обещания. Он хотел улучшить фигуру. В прошлом месяце он начал делать отжимания и прыгать со скакалкой, чтобы похудеть. Однако после короткой тренировки ему стало плохо. Он прекратил занятия. На следующее утро мужчина почувствовал сильную боль в груди и проблемы с дыханием. Особенно это проявлялось при подъеме по лестнице. Боль усилилась настолько, что он обратился в больницу. Там ему поставили диагноз — пневмоторакс.
Как выяснилось, нагрузка от отжиманий и прыжков оказалась слишком большой. Легкое мужчины не выдержало и повредилось. Рентген показал, что одна часть легкого уменьшилась до трети своего размера. Врачи отметили, что без лечения ситуация могла ухудшиться. Это привело бы к серьезным последствиям или даже смерти.
Ранее KP.RU писал, как два игрока футбольного клуба «ПОЗ-Прогресс» скончались во сне после тренировки. О деталях происшествия не сообщается.