Автор хитов «Любэ» рассказал, зачем поэту ходить в муниципальную баню

Поэт Александр Шаганов, автор таких хитов группы «Любэ», как «Выйду ночью в поле с конём», «Атас», «Комбат», «От Волги до Енисея» и десятков других, раскрыл в большом интервью aif.ru секрет песен, которые станут народными.
«Поэту надо ездить в общественном транспорте, ходить в муниципальную баню, растворяться на улице в потоке прохожих, и тогда получится создать песни, которые станут народными», — уверен автор, написавший хиты не только для «Любэ», но также для Дмитрия Маликова, в том числе знаменитую песню «До завтра».
На стихи Шаганова только у «Любэ» — почти сотня песен. Недавно у Александра Алексеевича вышел и внушительный поэтический сборник. При этом он просит не называть себя профессиональным поэтом. «Поэзия — это не профессия. Это — наитие. И тут важно сохранить в себе юношеский задор и бесшабашность, когда вдохновение навещает тебя каждый день, — сказал в беседе с aif.ru Александр Шаганов. — А ещё, уверен, поэзия противостоит тем вещам, которые нашу Землю разрушают. Поэтому всем говорю: пишите стихи!».
Сегодня, 4 марта, Александр Шаганов празднует юбилей, ему исполнилось 60 лет.