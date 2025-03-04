Автор хитов «Любэ» рассказал, зачем поэту ходить в муниципальную баню

На стихи Шаганова только у «Любэ» — почти сотня песен. Недавно у Александра Алексеевича вышел и внушительный поэтический сборник. При этом он просит не называть себя профессиональным поэтом. «Поэзия — это не профессия. Это — наитие. И тут важно сохранить в себе юношеский задор и бесшабашность, когда вдохновение навещает тебя каждый день, — сказал в беседе с aif.ru Александр Шаганов. — А ещё, уверен, поэзия противостоит тем вещам, которые нашу Землю разрушают. Поэтому всем говорю: пишите стихи!».