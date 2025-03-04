Россиянам раскрыли, сколько нужно зарабатывать для максимальной пенсии

Ранее URA.RU сообщало, что для получения пенсии в 110 тысяч рублей, нужно накопить 639 пенсионных баллов. По словам депутата Анатолия Никитина, это маловероятно, так как за год можно заработать максимум 10 баллов при зарплате в 230 тысяч рублей. Для достижения такой пенсии потребуется 64 года непрерывной работы с такой зарплатой.