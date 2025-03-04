Кустурица сказал, что думает о русских писателях — великих и нынешних

«Можно сказать, что и во Франции есть замечательные авторы — Стендаль, Флобер, — сказал aif.ru Кустурица. — Но русская литература — не просто великая. Толстой, Достоевский, Гоголь внесли такой вклад в мировую культуру, как не внесли писатели никакой другой страны. Это же объективно. А потому очень смешно было слышать заявления Запада об отмене русской культуры. Ну как политики могут запретить людям читать русских писателей?.. Кстати, у вас и сейчас есть хорошие авторы. Я, например, читаю Водолазкина, Прилепина. Но мне также нравятся Пелевин и Улицкая*. Хотя не все хорошие писатели — хорошие люди. Если мы говорим о их политической позиции… “.