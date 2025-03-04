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Названы регионы, где разрешили усыплять бездомных животных

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В 17 субъектах России легализовали эвтаназию бездомных животных, подсчитало РБК.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время подобные законы действуют в 15 субъектах, еще в двух — Мордовии и Хакасии — вскоре вступят в силу», — говорится в материале.

Сообщается, что подобные меры начали вводиться после того, как в 2023 году регионы получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными.

Ранее межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных.

Законопроектом предлагается дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта России самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.

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