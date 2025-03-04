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Красноярский ХК «Сокол» вырвал у «Дизеля» победу на последней секунде

Хоккеисты «Сокола» обыграли пензенский «Дизель».

Источник: Соцсети

3 марта красноярский «Сокол» вырвал у пензенского «Дизеля» победу на последней секунде матча. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 5:4.

В составе «крылатых» отличились Иван Волгин, Леонид Николенко, Михаил Мещеряков, Кирилл Казаков и Павел Елизаров.

— Здесь сразу игра началась такая: атака туда, атака сюда. Мы второй раз забили пять голов за матч, большинство два раза реализовали, в том числе победный гол, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».

Уже 5 марта красноярцы примут на своем льду саратовский «Кристалл».

Ранее мы писали, что в краевом центре на перекрестке улиц Перенсона — Ады Лебедевой (недалеко от стадиона «Локомотив») планируют построить трехзвездочную гостиницу.