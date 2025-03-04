Следком занялся ржавой водой и фекальными потопами в Хабаровском крае

Жители села уже долгое время жалуются на коммунальный коллапс. Из кранов течет вода цвета ржавчины, которую невозможно использовать даже для бытовых нужд. После стирки одежда становится еще грязнее, а белые вещи приходится выбрасывать. Однако проблемы не ограничиваются только водоснабжением: на некоторых улицах регулярно происходят прорывы канализации, заливая дворы нечистотами. Постоянная сырость в домах приводит к появлению плесени, что ставит под угрозу здоровье людей.