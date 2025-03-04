Следком занялся ржавой водой и фекальными потопами в Хабаровском крае

Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО инициировал проверку после появления в соцсетях сообщений о ненадлежащем качестве водопроводной воды в селе Калинка, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
Ведомство рассматривает ситуацию по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках проверки следователи изучают все обстоятельства и могут возбудить уголовное дело.
Жители села уже долгое время жалуются на коммунальный коллапс. Из кранов течет вода цвета ржавчины, которую невозможно использовать даже для бытовых нужд. После стирки одежда становится еще грязнее, а белые вещи приходится выбрасывать. Однако проблемы не ограничиваются только водоснабжением: на некоторых улицах регулярно происходят прорывы канализации, заливая дворы нечистотами. Постоянная сырость в домах приводит к появлению плесени, что ставит под угрозу здоровье людей.
За состояние системы отвечает муниципальное предприятие «Новатор», однако, как утверждают местные жители, никаких мер по ремонту труб не принимается. В самой организации ссылаются на нехватку финансирования.
Теперь коммунальной проблемой села Калинка заинтересовались следственные органы. В ближайшее время специалисты проведут необходимые экспертизы, чтобы определить уровень угрозы здоровью населения и установить, есть ли основания для привлечения ответственных лиц к ответственности.