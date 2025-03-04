Перерасчёт за электроэнергию в Хабаровском крае: разъяснения

В свою очередь ПАО «ДЭК» применит в расчетах по указанным потребителям новые диапазоны потребления электроэнергии. В энергокомпании подготовили расчетную базу под перерасчет за январь 2025 года.
Для перерасчета жителям таких домов, ранее предоставившим в ПАО «ДЭК» подтверждающие документы на жилой дом и на электроотопительное оборудование, обращаться никуда не нужно — энергокомпания самостоятельно внесет изменения, которые жители Хабаровского края увидят уже в платежках за февраль. Гражданам, владеющим на праве собственности жилыми и (или) садовыми домами, не подключенными к централизованному газоснабжению и оборудованными электроотопительными установками, ранее не предоставлявшим в ПАО «ДЭК» подтверждающие документы на жилой дом и электроотопительную установку, необходимо направить их на электронный адрес, указанный в платежке ПАО «ДЭК», или через интернет-приемную, либо в офис компании. Перечень необходимых подтверждающих документов представлен на официальном сайте ПАО «ДЭК». Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») предупреждает, что в связи с принятым решением о перерасчете могут быть небольшие задержки в доставке квитанций. Первыми квитанции получат клиенты, подписанные на электронные платежки.
«Это значит, что в Хабаровском крае для индивидуальных жилых и садовых домов, в которых нет газа и есть электроотопительные установки, максимальное значение первого диапазона в отопительный период с 3900 кВт/ч поднимется до 7020 кВт/ч, а второго — с 6000 кВт/ч до 10800 кВт/ч», — отметили в ПАО «ДЭК».
Обращаем внимание, что перерасчёт будет производиться только тем жителям указанных выше домов, которые в январе потребили более 3900 кВт, и только на объем превышения.
Дополнительно сообщаем, что собственникам зарегистрированных жилых и садовых домов, расположенных в границах садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, не имеющих прямых договоров энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, все подтверждающие документы необходимо предоставить председателю садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества для их дальнейшей централизованной передачи в ПАО «ДЭК» (филиал «Хабаровскэнергосбыт»).