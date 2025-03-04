Перерасчёт за электроэнергию в Хабаровском крае: разъяснения

Для перерасчета жителям таких домов, ранее предоставившим в ПАО «ДЭК» подтверждающие документы на жилой дом и на электроотопительное оборудование, обращаться никуда не нужно — энергокомпания самостоятельно внесет изменения, которые жители Хабаровского края увидят уже в платежках за февраль. Гражданам, владеющим на праве собственности жилыми и (или) садовыми домами, не подключенными к централизованному газоснабжению и оборудованными электроотопительными установками, ранее не предоставлявшим в ПАО «ДЭК» подтверждающие документы на жилой дом и электроотопительную установку, необходимо направить их на электронный адрес, указанный в платежке ПАО «ДЭК», или через интернет-приемную, либо в офис компании. Перечень необходимых подтверждающих документов представлен на официальном сайте ПАО «ДЭК». Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») предупреждает, что в связи с принятым решением о перерасчете могут быть небольшие задержки в доставке квитанций. Первыми квитанции получат клиенты, подписанные на электронные платежки.