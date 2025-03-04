В Хабаровском крае 5 марта прозвучат сирены

Жителям Хабаровского края напоминают, что 5 марта пройдет тестирование систем оповещения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работа плановая и поводов для паники нет. Звуковое оповещение сработает в 10:40 по всему региону. Тестирование проводится дважды в год: осенью и весной, чтобы убедиться в готовности всего оборудования.