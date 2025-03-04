В Хабаровском крае 5 марта прозвучат сирены

Жителям Хабаровского края напоминают, что 5 марта пройдет тестирование систем оповещения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работа плановая и поводов для паники нет. Звуковое оповещение сработает в 10:40 по всему региону. Тестирование проводится дважды в год: осенью и весной, чтобы убедиться в готовности всего оборудования.
Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, в регионе сработают более 500 сирен и акустических устройств, а в СМИ пройдет предупредительное сообщение. Звук означает «Внимание всем». Когда жители региона включат телевизор или радио, будут звучать дальнейшие инструкции. Завершится тестирование в 10:46.
Напомним, системы оповещения необходимы для предупреждения о природных катастрофах, техногенных авариях, военных конфликтах и других угрозах. Они установлены в 94 населенных пунктах, что дает возможность охватить до 92 процентов населения. Работа в этом направлении продолжается.