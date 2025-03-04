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Казахстанцы обеспокоены длительными простудами

Жители Казахстана жалуются, что тяжело переносят обычную простуду, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «Седьмой канал», казахстанцы подозревают, что в стране циркулирует новый неизвестный вирус. Санврачи же заявляют обратное — эпидситуация находится под контролем.

С начала сезона зарегистрировано больше 3 млн случаев ОРВИ. Это, для сравнения, на 20% меньше, чем в прошлом году. По данным санврачей, это ежегодный сезонный подъем, который длится с октября до конца апреля. У него две волны: первая — в ноябре и декабре, вторая — в феврале.

Медики убеждены, что новых вирусов в Казахстане нет. А тяжелое течение простуды объясняют ослабленным иммунитетом после COVID-19.

COVID продолжает циркулировать в стране. В этом году зафиксировали 160 случаев. Это в семь раз меньше, чем в прошлом. Со слов врачей, это различные подвиды омикрона, большинство заболевших лечится амбулаторно.

здоровье