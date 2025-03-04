Казахстанцы обеспокоены длительными простудами

С начала сезона зарегистрировано больше 3 млн случаев ОРВИ. Это, для сравнения, на 20% меньше, чем в прошлом году. По данным санврачей, это ежегодный сезонный подъем, который длится с октября до конца апреля. У него две волны: первая — в ноябре и декабре, вторая — в феврале.