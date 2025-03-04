Во Владивостоке задержали девять нелегальных мигрантов

Напомним, незаконно находящихся в РФ иностранных граждан с 5 февраля будут вносить в реестр контролируемых лиц и высылать за пределы страны. Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нём в реестр. Также вводятся штрафы бизнесу до 500 тысяч рублей за оказание услуг включенным в реестр.