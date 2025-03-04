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Во Владивостоке задержали девять нелегальных мигрантов

Полицейские провели рейд совместно с отрядом «Тигр-Правопорядок».

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке сотрудники приморского отряда «Тигр-Правопорядок» совместно с полицией Приморья провели проверку соблюдения трудового и миграционного законодательства в Первомайском районе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) антитеррористической комиссии Приморского края.

В ходе рейда были задержаны девять иностранных граждан, находившихся на территории России нелегально. В отношении нарушителей вынесено решение о принудительном выдворении из страны.

Более 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Приморья в 2024 году.

Количество уголовных дел по факту незаконной миграции в крае кратно возросло за год.

Напомним, незаконно находящихся в РФ иностранных граждан с 5 февраля будут вносить в реестр контролируемых лиц и высылать за пределы страны. Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нём в реестр. Также вводятся штрафы бизнесу до 500 тысяч рублей за оказание услуг включенным в реестр.

Отметим, что у мигрантов есть возможность легализовать своё пребывание в Приморье. Один из способов урегулирования статуса — заключение контракта с министерством обороны России.