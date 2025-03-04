В Иркутске пройдет V Центральноазиатская конференция клуба «Валдай»

Стоит отметить, что центральноазиатский Валдай проходит уже в пятый раз и традиционно собирает участников в России. В этом году конференция переместилась из Уфы в Иркутск. Город принято считает главным остановочным пунктом на пути к «Жемчужине страны» озеру Байкал. Кстати, во время встреч спикеры будут общаться как на русском, так и на английском языке.