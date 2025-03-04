В Иркутске пройдет V Центральноазиатская конференция клуба «Валдай». Об этом сообщили на сайте клуба. Мероприятие пройдет два дня и стартует уже 4 марта. Темой выбрали: «Россия и Центральная Азия: сотрудничество в многополярном мире».
— Цель конференции — расширить интеллектуальную дискуссию экспертного сообщества России и стран Центральной Азии в условиях кардинальных изменений мирового порядка, — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что центральноазиатский Валдай проходит уже в пятый раз и традиционно собирает участников в России. В этом году конференция переместилась из Уфы в Иркутск. Город принято считает главным остановочным пунктом на пути к «Жемчужине страны» озеру Байкал. Кстати, во время встреч спикеры будут общаться как на русском, так и на английском языке.