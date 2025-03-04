В США обсуждают смягчение санкций против России: список уже готовится

США могут отменить антироссийские рестрикции, вопрос о снятии санкций уже обсуждается в вашингтонской администрации, а также в госдепартаменте и министерстве финансов. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
В публикации сообщается, что рассматриваются различные варианты ослабления антироссийских санкций, при этом, скорее всего, ослабление и отмена санкций будет происходить постепенно, а Соединенные Штаты могут потребовать что-либо взамен.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его действия не принесли России ничего, кроме горя.
«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — сказал американский лидер.
Напомним, количество санкций против России уже перевалило за 18 тысяч. И треть из них приняли именно американцы. Причем вводить санкции против РФ они начали еще в 2014 году, сразу после присоединения Крыма. А после 24 февраля 2022-го на Россию понеслась настоящая лавина санкций, конца-края которой не видно.
В то же время Евросоюз не собирается отменять санкции против России, если это сделают США, будет проводить собственную санкционную политику. Об этом сообщил комиссар ЕК по экономике Валдис Домбровскис.
Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, сколько потеряли США из-за ухода с российского рынка. По словам Дмитриева, американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России.
Накануне Россия требует от ОБСЕ отреагировать на санкционную политику Европы, которая нарушает нормы международного права. Поводом для этого стало включение ряда СМИ РФ в 16-й пакет санкций от Евросоюза, которое является политизированным и нарушает международные нормы свободы печати.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал немедленно отменить все рестрикции в отношении Российской Федерации, подчеркнув, что антироссийские санкции вредят не столько России, сколько самой Европе. Тем не менее, многие лидеры ЕС даже не задумываются об отмене ограничений. Наоборот, они лишь продвигают их усиление, отметил Орбан.