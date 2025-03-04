В США обсуждают смягчение санкций против России: список уже готовится

Напомним, количество санкций против России уже перевалило за 18 тысяч. И треть из них приняли именно американцы. Причем вводить санкции против РФ они начали еще в 2014 году, сразу после присоединения Крыма. А после 24 февраля 2022-го на Россию понеслась настоящая лавина санкций, конца-края которой не видно.