Автор хитов «Любэ» сравнил ряд современных песен с «коровьими лепехами»

Поэт Александр Шаганов, автор таких хитов группы «Любэ», как «Выйду ночью в поле с конём», «Атас», «Комбат», «От Волги до Енисея» и десятков других, оценил в беседе с aif.ru уровень сегодняшней российской эстрады.
«Раньше эстрада строилась на принципе “развлекая, поучать”. Сейчас всё смещается в сторону развлечения и зарабатывания денег», — рассказал в большом эксклюзивном интервью aif.ru поэт. По словам Шаганова, «есть желание выделиться любым способом».
«Потому продукт творчества, бывает, напоминает коровьи лепёхи, — продолжил автор хитов. — Исполнитель продолжает их класть одну за другой на дороге, хотя люди уже зажимают нос и старательно обходят».
В то же время Шаганов отметил, что «песни, которые соединят поколения, дают надежду, исповедальны по своей сути — они всё-таки сочиняются, причём в большом количестве». Надо только дать дорогу этим талантам.
Сегодня, 4 марта, Александр Шаганов празднует юбилей, ему исполнилось 60 лет.