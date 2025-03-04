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Автор хитов «Любэ» сравнил ряд современных песен с «коровьими лепехами»

Раньше эстрада строилась на принципе «развлекая, поучать».

Источник: Аргументы и факты

Поэт Александр Шаганов, автор таких хитов группы «Любэ», как «Выйду ночью в поле с конём», «Атас», «Комбат», «От Волги до Енисея» и десятков других, оценил в беседе с aif.ru уровень сегодняшней российской эстрады.

«Раньше эстрада строилась на принципе “развлекая, поучать”. Сейчас всё смещается в сторону развлечения и зарабатывания денег», — рассказал в большом эксклюзивном интервью aif.ru поэт. По словам Шаганова, «есть желание выделиться любым способом».

«Потому продукт творчества, бывает, напоминает коровьи лепёхи, — продолжил автор хитов. — Исполнитель продолжает их класть одну за другой на дороге, хотя люди уже зажимают нос и старательно обходят».

В то же время Шаганов отметил, что «песни, которые соединят поколения, дают надежду, исповедальны по своей сути — они всё-таки сочиняются, причём в большом количестве». Надо только дать дорогу этим талантам.

Сегодня, 4 марта, Александр Шаганов празднует юбилей, ему исполнилось 60 лет.