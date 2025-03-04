В Хабаровском крае от охотников ждут отчёт о богатой добыче

В Хабаровском крае завершился сезон охоты на множество животных, а это значит, что природа постепенно готовится к весне, — сообщает телеграм-канал Минприроды Хабаровского края.
Однако у охотников есть важная задача — подать отчет о добыче.
Теперь охота на таких животных, как соболь, белка, заяц-беляк, лисица, енотовидная собака, выдра, горностай, ласка, рысь и других, официально закрыта. Это сделано для сохранения популяции и соблюдения природного баланса.
Тем, кто участвовал в охоте, необходимо до 20 марта 2025 года направить сведения о добыче в орган, выдавший разрешение. Это стандартная процедура, которая помогает вести учет численности животных и следить за состоянием природных ресурсов.
А вот охота на волка еще продолжается до 31 марта, после чего весна окончательно вступит в свои права.
Наступает время, когда леса оживают, звери готовятся к новому сезону, а природа начинает новую главу своего вечного цикла.