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В Хабаровском крае от охотников ждут отчёт о богатой добыче

Весна близко, охотничий сезон завершён, и природа оживает в Хабаровском крае.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае завершился сезон охоты на множество животных, а это значит, что природа постепенно готовится к весне, — сообщает телеграм-канал Минприроды Хабаровского края.

Однако у охотников есть важная задача — подать отчет о добыче.

Теперь охота на таких животных, как соболь, белка, заяц-беляк, лисица, енотовидная собака, выдра, горностай, ласка, рысь и других, официально закрыта. Это сделано для сохранения популяции и соблюдения природного баланса.

Тем, кто участвовал в охоте, необходимо до 20 марта 2025 года направить сведения о добыче в орган, выдавший разрешение. Это стандартная процедура, которая помогает вести учет численности животных и следить за состоянием природных ресурсов.

А вот охота на волка еще продолжается до 31 марта, после чего весна окончательно вступит в свои права.

Наступает время, когда леса оживают, звери готовятся к новому сезону, а природа начинает новую главу своего вечного цикла.

флора и фауна