FT: Франция хочет обеспечить безопасность Украины замороженными активами РФ

Париж предложил применять замороженные активы Российской Федерации для обеспечения гарантий безопасности для Киева, пишет Financial Times.
Издание ссылается на источники.
«Французские чиновники обсудили предложение о конфискации активов европейскими столицами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить РФ соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии», — говорится в публикации.
Источники также заявили, что инициатива была «хорошо воспринята» союзниками Франции из Европы. В частности, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц «дал понять», что он изучит «возможность поддержать» данное предложение.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских государств на встрече в Лондоне решили продолжать конфликт на Украине.