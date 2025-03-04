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FT: Франция хочет обеспечить безопасность Украины замороженными активами РФ

Инициатива была «хорошо воспринята» союзниками Франции из Европы.

Источник: Аргументы и факты

Париж предложил применять замороженные активы Российской Федерации для обеспечения гарантий безопасности для Киева, пишет Financial Times.

Издание ссылается на источники.

«Французские чиновники обсудили предложение о конфискации активов европейскими столицами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить РФ соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии», — говорится в публикации.

Источники также заявили, что инициатива была «хорошо воспринята» союзниками Франции из Европы. В частности, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц «дал понять», что он изучит «возможность поддержать» данное предложение.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских государств на встрече в Лондоне решили продолжать конфликт на Украине.