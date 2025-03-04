Чем грозит неофициальная работа: маленькая пенсия и туманное будущее

Тем временем председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой изменить подход к расчету пенсий. Он считает, что размер выплат должен зависеть от трех факторов: трудового стажа, условий работы и уровня зарплаты. Также Миронов предложил убрать Социальный фонд из процесса и перечислять взносы напрямую в бюджет.