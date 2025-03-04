Чем грозит неофициальная работа: маленькая пенсия и туманное будущее

Россияне, соглашающиеся работать без официального трудоустройства, рискуют по достижении установленного возраста лишиться пенсии или значительной ее части. Об этом напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, если не отчислять в Социальный фонд взносы с зарплаты в 30 тысяч рублей, пенсия уменьшится на 300 рублей в месяц.
«А если человек так работает 10 и более лет? Могут быть потеряны сотни тысяч рублей и годы стажа», — цитирует Иванову-Швец агентство «Прайм».
Тем временем председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой изменить подход к расчету пенсий. Он считает, что размер выплат должен зависеть от трех факторов: трудового стажа, условий работы и уровня зарплаты. Также Миронов предложил убрать Социальный фонд из процесса и перечислять взносы напрямую в бюджет.
Напомним, с 1 апреля 2025 года россиян ждёт ещё одна индексация социальных пенсий, на этот раз на внушительные 14,75%.