В Приморье у женщины удалили гигантскую опухоль размером с дыню

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Гигантскую опухоль размером с дыню удалили у 65-летней жительницы Приморья хирурги краевой клинической больницы № 2, сообщает минздрав региона.
По данным ведомства, операция прошла в конце января после поступления в отделение хирургии учреждения 65-летней местной жительницы с жалобами на боли в животе.
«При обследовании была выявлена эндометриоидная киста размером с дыню — 18 на 18 см! Объемная операция длилась порядка трех часов — хирурги бережно убрали старые сетки, удалили кисту и филигранно выполнили пластику по Рамиресу с установкой современного сетчатого импланта под прямые мышцы живота», — говорится в сообщении.
По словам заместителя главного врача по хирургии ККБ № 2 Андрея Мерена, которые приводятся в сообщении, сложность вмешательства заключалась в том, чтобы ювелирно выделить и аккуратно иссечь опухоль, исключив попадание ее фракций в близлежащие ткани. Врачам удалось это сделать.
Кроме того, с начала года хирурги больницы удалили у 73-летней пациентки 15-сантиметровую опухоль надпочечника, которая проросла в сосуды почки и сам орган. Учитывая огромный размер новообразования, врачам не удалось спасти пациентке почку, но опухоль была удалена без угрозы для жизни женщины.