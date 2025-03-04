В Приморье у женщины удалили гигантскую опухоль размером с дыню

Кроме того, с начала года хирурги больницы удалили у 73-летней пациентки 15-сантиметровую опухоль надпочечника, которая проросла в сосуды почки и сам орган. Учитывая огромный размер новообразования, врачам не удалось спасти пациентке почку, но опухоль была удалена без угрозы для жизни женщины.