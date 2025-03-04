«Основания есть»: в РПЦ прокомментировали идею сделать Пасху и Святую Троицу выходными днями

Идея сделать праздничными нерабочими днями понедельники после Пасхи и Троицы содержит в себе исторические основания. Так в беседе с РИА Новости прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства (РПЦ) иерей Федор Лукьянов.
«Считаю, что предложение сделать праздничным день после Пасхи и день после Святой Троицы имеет под собой исторические основания», — отметил представитель РПЦ, напомнив, что в Российской империи 12 главных церковных праздников были выходными днями, входил в этот список и следующий день после Троицы и Пасхи.
Иерей добавил, что для уклада и жизни россиян эти праздники органичны и были действительно праздниками. Люди одевали нарядную одежду, шли в храм и совершали добрые дела.
«Так что эта инициатива имеет под собой историческое основание», — резюмировал Федор Лукьянов.
Накануне депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение главам регионов России с просьбой сделать выходные дни на Пасху и на праздник Святой Троицы. Такая традиция, подчеркнул парламентарий, будет способствовать закреплению православных традиций у россиян, а верующие люди смогут без проблем посетить храм.
Напомним, у православных Светлое Христово Воскресение в 2025 году приходится на 20 апреля. Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи, а примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.