«Основания есть»: в РПЦ прокомментировали идею сделать Пасху и Святую Троицу выходными днями

«Считаю, что предложение сделать праздничным день после Пасхи и день после Святой Троицы имеет под собой исторические основания», — отметил представитель РПЦ, напомнив, что в Российской империи 12 главных церковных праздников были выходными днями, входил в этот список и следующий день после Троицы и Пасхи.