Экстрасенса настигла страшная кара за измены с любовницей: он предсказал свою смерть, но не узнал убийцу

В Китае произошло странное убийство. 50-летний китаец умер после того, как попросил свою любовницу сделать несколько раз аборт. При этом мужчина обладал даром ясновидения и точно назвал возраст, в котором он уйдет из жизни, правда, он не угадал с убийцей. Об этом пишет издание MY News.
Мужчина по фамилии Чжоу, который работал гадалкой в Наньчуне, провинция Сычуань на юго-западе Китая, тяжело заболел и был госпитализирован в мае 2017 года, незадолго до того, как ему исполнилось 50 лет. Несмотря на старания медиков, он скончался. Экспертизе удалось установить, что почившего отравили паркватом.
Паракват является высокотоксичным и быстродействующим гербицидом, который особенно вреден для легких, почек и печени при всасывании в организм человека. Сообщается, что любовница подмешала яд в сироп от кашля, а потом пропитала паракватом нижнее белье потерпевшего. У мужчины просто не было шанса на выживание. Выпив сироп от кашля, Чжоу почувствовал острую боль в горле, а когда он надел отравленное нижнее белье, его тело начало гнить.
Примечательно, что мужчина несколько раз заявлял, что его конец придет в 50 лет. Правда, он подозревал свою дочь в том, что она может его убить из-за наследства, но опасность настигла с неожиданной стороны. Суд приговорил любовницу Чжоу к 14 годам лишения свободы.
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