Экстрасенса настигла страшная кара за измены с любовницей: он предсказал свою смерть, но не узнал убийцу

Паракват является высокотоксичным и быстродействующим гербицидом, который особенно вреден для легких, почек и печени при всасывании в организм человека. Сообщается, что любовница подмешала яд в сироп от кашля, а потом пропитала паракватом нижнее белье потерпевшего. У мужчины просто не было шанса на выживание. Выпив сироп от кашля, Чжоу почувствовал острую боль в горле, а когда он надел отравленное нижнее белье, его тело начало гнить.