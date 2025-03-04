Автор хитов «Любэ» призвал вернуть на ТВ советский конкурс «Песня года»

«Но если бы сейчас Бернес и Трошин пришли на какой-нибудь ТВ-конкурс, их бы не выбрали, — продолжил Шаганов. — Там судят артистов, словно те сдают экзамены в музучилище. А это неправильно. Послушайте, как Бернес поёт “Враги сожгли родную хату” — душу выворачивает. Так вот, чтобы найти исполнителей, нам сейчас нужен конкурс, каким была “Песня года” в советское время. Когда их отбирали по письмам зрителей».