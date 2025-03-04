Автор хитов «Любэ» призвал вернуть на ТВ советский конкурс «Песня года»

Поэт Александр Шаганов, автор таких хитов группы «Любэ», как «Выйду ночью в поле с конём», «Атас», «Комбат», «От Волги до Енисея» и десятков других, поделился в беседе с aif.ru мнением, как нужно искать музыкальные таланты.
Все дело в том, уверен Шаганов, что «харизма певца важнее его вокальных данных».
Он привел в пример певцов Марка Бернеса и Владимира Трошина, у которых не было сильного вокала, но они пели так, что зал замирал.
«Но если бы сейчас Бернес и Трошин пришли на какой-нибудь ТВ-конкурс, их бы не выбрали, — продолжил Шаганов. — Там судят артистов, словно те сдают экзамены в музучилище. А это неправильно. Послушайте, как Бернес поёт “Враги сожгли родную хату” — душу выворачивает. Так вот, чтобы найти исполнителей, нам сейчас нужен конкурс, каким была “Песня года” в советское время. Когда их отбирали по письмам зрителей».
Сегодня, 4 марта, Александр Шаганов празднует юбилей, ему исполнилось 60 лет.