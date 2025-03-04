В селе Веренка открыли мемориальную доску бойцу СВО Константину Мамаеву

— На митинге собрались жители поселения, представители местной власти и школьники, которые пришли отдать дань памяти и почтить подвиг Константина. Давайте помнить о тех, кто отдал свои жизни ради нашей безопасности и свободы. Пусть их подвиги никогда не будут забыты! — поделились в администрации.