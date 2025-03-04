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В селе Веренка открыли мемориальную доску бойцу СВО Константину Мамаеву

Табличка появилась на стене Веренской школы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Веренка Заларинского района прошел торжественный митинг. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, он был посвящен открытию мемориальной доски бойцу СВО Константину Мамаеву. Военнослужащий героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

— На митинге собрались жители поселения, представители местной власти и школьники, которые пришли отдать дань памяти и почтить подвиг Константина. Давайте помнить о тех, кто отдал свои жизни ради нашей безопасности и свободы. Пусть их подвиги никогда не будут забыты! — поделились в администрации.

Мемориальная доска установлена на здании Веренской средней общеобразовательной школы. Она станет вечным напоминанием о мужестве и самопожертвовании Константина, а также о ценности мирного неба над головой.

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