В селе Веренка открыли мемориальную доску бойцу СВО Константину Мамаеву

В селе Веренка Заларинского района прошел торжественный митинг. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, он был посвящен открытию мемориальной доски бойцу СВО Константину Мамаеву. Военнослужащий героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.
— На митинге собрались жители поселения, представители местной власти и школьники, которые пришли отдать дань памяти и почтить подвиг Константина. Давайте помнить о тех, кто отдал свои жизни ради нашей безопасности и свободы. Пусть их подвиги никогда не будут забыты! — поделились в администрации.
Мемориальная доска установлена на здании Веренской средней общеобразовательной школы. Она станет вечным напоминанием о мужестве и самопожертвовании Константина, а также о ценности мирного неба над головой.