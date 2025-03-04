Газовики смогут выламывать двери для проникновения в квартиры россиян

«Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери», — пояснил собеседник агентства «Прайм», отметив, что это крайняя мера. Соответствующий проект закона сейчас рассматривается в Госдуме.