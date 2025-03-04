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Газовики смогут выламывать двери для проникновения в квартиры россиян

В РФ на законодательном уровне хотят наделить специалистов газовых служб большими правами для проникновения в квартиры. Сама идея продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, сообщил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

Коммунальщикам станет проще проникать в дома россиян.

В РФ на законодательном уровне хотят наделить специалистов газовых служб большими правами для проникновения в квартиры. Сама идея продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, сообщил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

«Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери», — пояснил собеседник агентства «Прайм», отметив, что это крайняя мера. Соответствующий проект закона сейчас рассматривается в Госдуме.

Эксперт также предупредил и возможных рисках. Они связаны с применением новых возможностей в рамках реализации коррупционных схем в целях получения незаконного доступа в жилища, добавил Сергеев.

Авторы проекта считают, что мера минимизирует случаи возникновения ЧП, связанные с утечкой газа. Что конкретно и как не допустить взрыва, в своей публикации рассказывает «Национальная служба новостей».