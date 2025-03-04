Доцент Иванова-Швец: неофициальная работа грозит лишением достойной пенсии

Неофициальная занятость может стать причиной утраты права на пенсию по достижении пенсионного возраста, предупреждает Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом пишет агентство «Прайм».
Она отметила, что многие люди не задумываются о своем будущем и, вместо того чтобы принимать ответственность за низкий размер пенсии, предпочитают обвинять в этом государство. При этом отсутствие отчислений в Социальный фонд с зарплаты в 30 тысяч рублей может привести к снижению пенсии на 300 рублей в месяц.
Экономист подчеркивает, что если человек работает неофициально в течение 10 и более лет, это может обернуться потерей значительных сумм и трудового стажа. В результате, у него может не хватить необходимых пенсионных коэффициентов для назначения пенсии по старости. Это может привести к тому, что человек будет получать лишь социальную пенсию, и то с задержкой на пять лет.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов объяснил, почему в марте 2025 года некоторые категории пенсионеров получат меньшие выплаты по сравнению с февралем.