Доцент Иванова-Швец: неофициальная работа грозит лишением достойной пенсии

Экономист подчеркивает, что если человек работает неофициально в течение 10 и более лет, это может обернуться потерей значительных сумм и трудового стажа. В результате, у него может не хватить необходимых пенсионных коэффициентов для назначения пенсии по старости. Это может привести к тому, что человек будет получать лишь социальную пенсию, и то с задержкой на пять лет.