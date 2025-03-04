В Совфеде предложили ввести аналог ОСАГО для электросамокатчиков

В России могут ввести обязательное страхование ответственности как владельцев, так и пользователей электросамокатов. С таким предложением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
«Такая мера обеспечит компенсацию ущерба в случае аварий и повысит ответственность пользователей электросамокатов», — сказал Шейкин ТАСС, напомнив, что для владельцев частных электросамокатов в настоящий момент не существует ни механизма регистрации, ни обязательного страхования.
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Ранее сообщалось, что скорость самокатов в Москве ограничили до 20 километров в час.