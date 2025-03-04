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В Совфеде предложили ввести аналог ОСАГО для электросамокатчиков

Шейкин: ОСАГО для электросамокатчиков может стать инструментом защиты всех участников дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ввести обязательное страхование ответственности как владельцев, так и пользователей электросамокатов. С таким предложением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Такая мера обеспечит компенсацию ущерба в случае аварий и повысит ответственность пользователей электросамокатов», — сказал Шейкин ТАСС, напомнив, что для владельцев частных электросамокатов в настоящий момент не существует ни механизма регистрации, ни обязательного страхования.

Тем временем зампред Госдумы Вячеслав Даванков предложил МВД создать в крупных городах России электросамокатную полицию. Уже появился первый прототип транспорта, на котором такие подразделения смогут нести службу.

О правилах езды на электросамокате и о том, как оказать первую помощь при травме читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что скорость самокатов в Москве ограничили до 20 километров в час.