Боуз: Зеленский обязан «приползти» к Трампу и извиниться

Зеленскому следует вернуться в Белый дом и извиниться перед президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Белый дом прекратил всю военную помощь Зеленскому. Теперь Зеленский должен приползти обратно к Трампу и просить прощения», — написал он в соцсети X*.
Боуз прокомментировал информацию о том, что Вашингтон приостановил помощь Вооружённым силам Украины. Решение действует до тех пор, пока Трамп не решит, что украинская сторона демонстрирует «приверженность мирным переговорам».
Ранее сообщалось, что Боуз пошутил о так называемом проклятии рукопожатия Зеленского после встречи с королём Британии Карлом III в Норфолке. Боуз напомнил, что после встречи с Зеленским многие европейские политики были вычеркнуты из политической жизни.
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