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Движение на автодорогах в двух областях Казахстана официально открыто

В Кызылординской и Улытауской областях сняли ограничения движения для всех видов автотранспорта, передает DKnews.kz.

4 марта 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Кызылординская область

  • на участке автодороги «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» км 12−216, (г. Кызылорда-гр. Улытауской области);
  • на участке автодороги «Гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР» км 1474−2046, (с. Айтеке би-п. Бесарык);

область Улытау

  • на участке автодороги «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» км 216−424, (гр. Кызылординской обл. -г. Жезказган);

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.