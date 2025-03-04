Движение на автодорогах в двух областях Казахстана официально открыто

4 марта 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:
Кызылординская область
- на участке автодороги «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» км 12−216, (г. Кызылорда-гр. Улытауской области);
- на участке автодороги «Гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР» км 1474−2046, (с. Айтеке би-п. Бесарык);
область Улытау
- на участке автодороги «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» км 216−424, (гр. Кызылординской обл. -г. Жезказган);
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