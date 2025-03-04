Западно-Сибирская транспортная прокуратура расследовала инцидент с часовым опозданием электричек в Новосибирске

В декабре прошлого года электропоезд, следовавший по маршруту Ложок-Новосибирск, задержался более чем на час между станциями Нижняя Ельцовка и Сеятель. Пассажиры сообщали о слышимом ударе во время движения и блокировке состава, из-за чего им пришлось оставаться внутри.