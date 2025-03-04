Западно-Сибирская транспортная прокуратура расследовала инцидент с часовым опозданием электричек в Новосибирске

В декабре прошлого года электропоезд, следовавший по маршруту Ложок-Новосибирск, задержался более чем на час между станциями Нижняя Ельцовка и Сеятель. Пассажиры сообщали о слышимом ударе во время движения и блокировке состава, из-за чего им пришлось оставаться внутри.
По информации, предоставленной Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, пять электричек южного направления отклонились от графика. Поезда, курсирующие между Бердском и Новосибирском, Черепаново и Новосибирском, Искитимом и Новосибирском, Ложком и Новосибирском, а также Новосибирском и Бердском, прибыли с опозданием от 13 минут до 1 часа 20 минут.
После инцидента была проведена проверка в Моторвагонном депо Новосибирска, являющемся подразделением ОАО «РЖД». Специалисты установили, что причиной сбоя стало техническое повреждение тароприемных устройств одного из электропоездов. Кроме того, выяснилось, что составы выходили на линию без должного контроля оборудования.
Также один из сотрудников Моторвагонного депо понес административную ответственность за действия, создающие угрозу безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Напомним, что в Новосибирске климатолог заявил об изнуряющей жаре летом свыше +45 °С.