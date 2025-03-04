Автор хитов «Любэ» признался, что не сразу разглядел в Расторгуеве харизму

Поэт Александр Шаганов, автор таких хитов группы «Любэ», как «Выйду ночью в поле с конём», «Атас», «Комбат», «От Волги до Енисея» и десятков других, признался в беседе с aif.ru, что не сразу разглядел в Николае Расторгуеве харизму.
«Каюсь, с первого взгляда Николай Расторгуев не произвел на меня впечатление, — рассказал в большом эксклюзивном интервью aif.ru поэт. — Уникального исполнителя в нём разглядел композитор Игорь Матвиенко. Я же, когда узнал, что Николаю 32 года, подумал: “Не поздновато ли начинать?”».
По словам Шаганова, «если бы Игорь тогда поинтересовался, оставляем ли мы Николая в качестве солиста, я бы ответил: “Не знаю”». Автор хитов «Любэ» признал, что рад, что тогда не поинтересовались его мнением.
«Я и в Игоре не сразу соавтора разглядел, — продолжил Шаганов. — Да и сам при первом знакомстве ему не понравился, потому что выглядел излишне самоуверенным. А потом мы стали вместе писать как подорванные».
Сегодня, 4 марта, Александр Шаганов празднует юбилей, ему исполнилось 60 лет.