Зачем власти упрощают газовщикам доступ в квартиры россиян: иначе суда не избежать

Идея властей сделать проще доступ в квартиры россиян представителей газовых служб продиктован безопасностью, но имеет несколько нюансов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил юрист, специализирующийся в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.
Сегодня попасть в квартиры жильцов газовщикам долго и сложно. Если же предлагаемая норма будет принята, все упростится. В случае отказа, суд вынесет решение о доступе в жилье гражданина в пользу газовщиков. Тогда уже проникновение будет принудительным с участием приставов и полиции.
«Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери» — пояснил юрист, добавив, что это крайняя мера.
Однако в этом случае есть вероятность, что в квартиры под видом газовщиков смогут проникнуть коллекторы, мошенники или криминальные элементы. Потому, считает Сергей Сергеев, инициативу законодателей нужно доработать, чтобы не допустить подобного.
Накануне сообщалось, что депутаты Государственной Думы в первом чтении одобрили законопроект, который заставит жильцов пускать газовщиков в свои квартиры. Теперь, если человек откажется открыть дверь для проверки или ремонта, компания, отвечающая за газоснабжение, сможет подать в суд.
Напомним, ЧП с хлопками или взрывами бытового газа в многоквартирных домах россиян, увы, не редкость. Часто причиной происшествия становятся как раз нарушения в обращении с газовым оборудованием. Одно из последних ЧП произошло в августе прошлого года в Нижнем Тагиле. Без погибших и пострадавших не обошлось.