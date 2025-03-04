Зачем власти упрощают газовщикам доступ в квартиры россиян: иначе суда не избежать

Сегодня попасть в квартиры жильцов газовщикам долго и сложно. Если же предлагаемая норма будет принята, все упростится. В случае отказа, суд вынесет решение о доступе в жилье гражданина в пользу газовщиков. Тогда уже проникновение будет принудительным с участием приставов и полиции.