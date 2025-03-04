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В ближайшие три дня в Башкирии потеплеет до 0°

Ночью и днем будет идти снег.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 64% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Reuters

В ближайшие дни синоптики Башгидромета прогнозируют потепление. Столбик термометра поднимется до 0°.

Во вторник, 4 марта, днем в республике пойдет небольшой снег. Температура составит −3,-8°.

В среду, 5 марта, местами ожидается умеренный снег, в некоторых районах пойдет метель, образуется гололед. На дорогах образуются гололедица, снежные заносы и накат. Ночью столбик термометра опустится до −6,-11°, днем поднимется до 0,-5°.

В четверг, 6 марта, характер погоды не изменится. Ночью похолодает до −5,-10°, днем потеплеет до 0,-5°.