В ближайшие три дня в Башкирии потеплеет до 0°

В среду, 5 марта, местами ожидается умеренный снег, в некоторых районах пойдет метель, образуется гололед. На дорогах образуются гололедица, снежные заносы и накат. Ночью столбик термометра опустится до −6,-11°, днем поднимется до 0,-5°.