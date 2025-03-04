В ближайшие три дня в Башкирии потеплеет до 0°

В ближайшие дни синоптики Башгидромета прогнозируют потепление. Столбик термометра поднимется до 0°.
Во вторник, 4 марта, днем в республике пойдет небольшой снег. Температура составит −3,-8°.
В среду, 5 марта, местами ожидается умеренный снег, в некоторых районах пойдет метель, образуется гололед. На дорогах образуются гололедица, снежные заносы и накат. Ночью столбик термометра опустится до −6,-11°, днем поднимется до 0,-5°.
В четверг, 6 марта, характер погоды не изменится. Ночью похолодает до −5,-10°, днем потеплеет до 0,-5°.