Вратарь омского хоккейного клуба «Авангард» Никита Серебряков поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером Ги Буше. В интервью AllHockey.Ru он рассказал о впечатляющих результатах команды в нынешнем сезоне. Серебряков отметил, что сразу по приезде в клуб тренер провёл полуторачасовое собрание с командой, на котором представил свою тактику и подход к игре. По словам вратаря, игроки понимали, что работают с опытным специалистом. «И Ги Буше, и мы понимали, что сходу ничего не получится, потому что он многое поменял в нашей игре. Тренер говорил, что нам понадобится месяц и даже больше, чтобы понять его систему. Он даже сейчас добавляет разные нюансы, сразу предупредил, что мы будем поэтапно ко всему готовиться. Если бы он дал всё сразу — в голове бы возник взрыв мозга. Ги Буше постепенно всё объясняет, мы его слушаем и выполняем», — говорит Серебряков. В разговоре о тренерском подходе вратарь подчеркнул, что для него важно сочетание свободы и дисциплины, так как на этом этапе карьеры он осознаёт необходимость поддерживать порядок.