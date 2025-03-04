Школьник из Перми пожаловался Мизулиной на таракана в котлете из столовой

«В Перми в школе МАОУ № 76 в котлете был найден таракан, — сообщает анонимный “юный добровольный помощник Роспотребнадзора” (так Екатерина Мизулина называет авторов сообщений). — Помогите, еда и так ужасная, а теперь ещё и с тараканами».