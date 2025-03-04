Школьник из Перми пожаловался Мизулиной на таракана в котлете из столовой

Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной поступило сообщение о котлете с тараканом, обнаруженной в столовой одной из школ Перми, рассказала общественница в своём телеграм-канале.
В последнее время Екатерина Мизулина принимает жалобы в том числе и на питание в школьных столовых. Среди поступивших жалоб оказалось и сообщение от ученика пермской школы № 76.
«В Перми в школе МАОУ № 76 в котлете был найден таракан, — сообщает анонимный “юный добровольный помощник Роспотребнадзора” (так Екатерина Мизулина называет авторов сообщений). — Помогите, еда и так ужасная, а теперь ещё и с тараканами».
На фото действительно изображено нечто похожее на насекомое, лежащее на котлете.
Прошлое обращение к главе «Лиги безопасного интернета» по поводу еды в столовой пермской школы имело заметный эффект: ученик пожаловался на нитку в котлете, мэрия тут же организовала проверку, чем заслужила похвалу от Екатерины Мизулиной.