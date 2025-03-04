Новосибирцам рассказали, где в марте сдать нормы ГТО

Комплекс ГТО включает тесты на силу, быстроту, гибкость и выносливость, позволяющие оценить уровень физической подготовки. Он состоит из ступеней, соответствующих возрастным группам. Результаты оцениваются по трем уровням, определяющим получение золотого, серебряного или бронзового знака отличия. Нормативы для каждой ступени зависят от пола и делятся на обязательные и дополнительные.