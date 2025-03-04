Новосибирская область перенимает опыт Китая в борьбе с мусором

Министр природных ресурсов Евгений Шестернин и сотрудники ЖКХ региона обсудили с делегацией КНР ликвидацию свалок, переработку вторсырья и внедрение высоких технологий. Китайские партнеры поделились успешными практиками, в свою очередь, Шестернин отметил, что их технологии дешевле западных, но не уступают по качеству. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.