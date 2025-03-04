Перед 8 Марта в Омске задержали тысячи тюльпанов

Накануне 8 Марта граждане Казахстана пытались нелегально провезти домой цветы. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, более двух тысяч тюльпанов и 517 комнатных растений были задержаны сотрудниками Россельхознадзора на контрольных постах «Черлакский» и «Исилькуль».