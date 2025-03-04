Перед 8 Марта в Омске задержали тысячи тюльпанов

Накануне 8 Марта граждане Казахстана пытались нелегально провезти домой цветы. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, более двух тысяч тюльпанов и 517 комнатных растений были задержаны сотрудниками Россельхознадзора на контрольных постах «Черлакский» и «Исилькуль».
Как пояснили в ведомстве, на растения отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность груза. В итоге вся цветочная продукция была возвращена в Россию, а на перевозчиков завели административное дело по статье «нарушение правил вывоза подкарантинной продукции».
В целом с начала 2025 года было пресечено 16 попыток незаконного вывоза подкарантинной продукции в Казахстан. Общий объем задержанных грузов составил около 80 тонн.