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Перед 8 Марта в Омске задержали тысячи тюльпанов

Цветы пытались незаконно вывезти в Казахстан.

Источник: Управление Россельхознадзора по Омской области

Накануне 8 Марта граждане Казахстана пытались нелегально провезти домой цветы. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, более двух тысяч тюльпанов и 517 комнатных растений были задержаны сотрудниками Россельхознадзора на контрольных постах «Черлакский» и «Исилькуль».

Как пояснили в ведомстве, на растения отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность груза. В итоге вся цветочная продукция была возвращена в Россию, а на перевозчиков завели административное дело по статье «нарушение правил вывоза подкарантинной продукции».

В целом с начала 2025 года было пресечено 16 попыток незаконного вывоза подкарантинной продукции в Казахстан. Общий объем задержанных грузов составил около 80 тонн.

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