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В Башкирию с потеплением придут метель и гололед

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждают республиканские синоптики. По их данным, в середине недели на регион обрушится метель, а на дорогах образуется гололед.

Так, в среду, 5 марта, местами пройдет снег, в некоторых районах будет бушевать сильный ветер, на дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат, гололедица.

— Температура воздуха ночью составит −6,-11°, днем 0,-5°, — рассказали в Башгидрометцентре.

Метель отступит на следующий день, 6 марта, но в некоторых районах республики сохранится напряженная ситуация на дорогах, а также ожидаются осадки. Столбики термометров ночью покажут −5,-10°, днем 0,-5°.

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