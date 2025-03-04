В Госдуме рассказали, кому из россиянок доступна бесплатная заморозка яйцеклеток

Предоставление федеральных льгот и социальных программ — это сложный вопрос. Даже хорошие идеи не всегда или не сразу могут быть реализованы из-за нехватки средств в бюджете или нужных ресурсов, таких как оборудование, особенно в отдалённых регионах. Можно рассматривать локальные решения, но всё зависит от того, есть ли возможности у региона.