Новосибирец оплатил долг в 162 тысячи, чтобы не лишиться «ГАЗели»

— Во время проведения исполнительных действий между должником и взыскателем началась ссора. Мужчина был раздосадован, что остался без машины, на которой он зарабатывает. На что взыскатель сказал, что несмотря на заработки оплат по долгу не было, — добавили в пресс-службе судебных приставов.