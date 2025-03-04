Новосибирец оплатил долг в 162 тысячи, чтобы не лишиться «ГАЗели»

В Новосибирске приставы взыскали с мужчины-должника 162 тысячи рублей. Мотивацией для оплаты стал арест автомобиля новосибирца — «ГАЗели». Известно, что крупную сумму мужчина должен был выплатить после ДТП, ведь авария произошла по его вине. Пострадавший в ДТП обратился в суд с иском.
— Суд учел доводы истца, снизив размер сумм, и решил взыскать с ответчика 162 тысячи рублей, — уточнили в ГУ ФССП по Новосибирской области.
После суда исполнительный лист передали приставам. Со счетом должника удерживали незначительные суммы, официально он нигде не работает. Приставы выяснили, что у него есть машина «ГАЗель» и арестовали ее.
— Во время проведения исполнительных действий между должником и взыскателем началась ссора. Мужчина был раздосадован, что остался без машины, на которой он зарабатывает. На что взыскатель сказал, что несмотря на заработки оплат по долгу не было, — добавили в пресс-службе судебных приставов.
На следующий день должник нашел деньги и полностью оплатил долг. После чего машину ему вернули.