Автор хитов «Любэ» Шаганов открыл, кому посвятил «Там за туманами»

Поэт Александр Шаганов, автор таких хитов группы «Любэ», как «Выйду ночью в поле с конём», «Атас», «Комбат», «От Волги до Енисея» и десятков других, признался в беседе с aif.ru, что песню «Там за туманами» посвятил своему отцу, который четыре года прослужил на флоте.
«Человека всю жизнь питает любовь, которую он получает в родительском доме. Меня она по сей день окутывает, как тёплый плед, — рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru поэт. — Отец был большим оптимистом. Песню “Там за туманами” я посвятил ему — он четыре года отслужил на флоте».
Шаганов признался, что о том, что его родной мамы не стало, когда ему был годик, он узнал уже будучи старшеклассником: обратил внимание на нестыковку документов.
«Моя вторая мама приняла отца со мной и моим братом, воспитывая как родных. Потом появилась наша младшая сестра, с которой мы очень близки», — рассказал автор хитов «Любэ».
Первые годы, по словам Шаганова, всей семьёй — мама, папа, старший брат, сестрёнка, бабушка — они жили в коммуналке в комнате 14 квадратных метров.
«Но при такой плотности не было ссор. От отца, а он был маляр, я никогда не слышал ругани, матерных слов, — продолжил поэт. — Прожили родители вместе 19 лет. Отец ушёл через год после мамы. Месяца не хватило, чтобы он застал мою первую пластинку».
Сегодня, 4 марта, Александр Шаганов празднует юбилей, ему исполнилось 60 лет.