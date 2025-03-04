Автор хитов «Любэ» Шаганов открыл, кому посвятил «Там за туманами»

«Человека всю жизнь питает любовь, которую он получает в родительском доме. Меня она по сей день окутывает, как тёплый плед, — рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru поэт. — Отец был большим оптимистом. Песню “Там за туманами” я посвятил ему — он четыре года отслужил на флоте».