Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автор хитов «Любэ» Шаганов открыл, кому посвятил «Там за туманами»

Поэт посвятил песню своему отцу, который четыре года прослужил на флоте.

Поэт Александр Шаганов, автор таких хитов группы «Любэ», как «Выйду ночью в поле с конём», «Атас», «Комбат», «От Волги до Енисея» и десятков других, признался в беседе с aif.ru, что песню «Там за туманами» посвятил своему отцу, который четыре года прослужил на флоте.

«Человека всю жизнь питает любовь, которую он получает в родительском доме. Меня она по сей день окутывает, как тёплый плед, — рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru поэт. — Отец был большим оптимистом. Песню “Там за туманами” я посвятил ему — он четыре года отслужил на флоте».

Шаганов признался, что о том, что его родной мамы не стало, когда ему был годик, он узнал уже будучи старшеклассником: обратил внимание на нестыковку документов.

«Моя вторая мама приняла отца со мной и моим братом, воспитывая как родных. Потом появилась наша младшая сестра, с которой мы очень близки», — рассказал автор хитов «Любэ».

Первые годы, по словам Шаганова, всей семьёй — мама, папа, старший брат, сестрёнка, бабушка — они жили в коммуналке в комнате 14 квадратных метров.

«Но при такой плотности не было ссор. От отца, а он был маляр, я никогда не слышал ругани, матерных слов, — продолжил поэт. — Прожили родители вместе 19 лет. Отец ушёл через год после мамы. Месяца не хватило, чтобы он застал мою первую пластинку».

Сегодня, 4 марта, Александр Шаганов празднует юбилей, ему исполнилось 60 лет.

музыка