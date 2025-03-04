Звезда сериала «Солдаты» устроил алкогольный дебош в поезде и попал на видео

По данным Telegram-канала, конфликт начался в вагоне-ресторане после того, как супруга актёра присоединилась к чужой компании и увела оттуда одного из мужчин в сторону туалета. Сообщить об этом Кассинскому вызвалась сидевшая за тем же столиком женщина, но в ответ она услышала лишь нецензурную брань.