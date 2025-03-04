На СВО погиб бывший депутат сельского поселения Омской области

Дата гибели Игоря Тарлецкого не уточняется. Известно, что в феврале прошлого года участник СВО встречался с учениками 8−11 классов Кутузовской СОШ. Он рассказал о бытовых условиях в зоне СВО и поделился чувствами, которые охватывают каждого бойца, когда они получают весточки от родных или письма от незнакомых людей со словами поддержки и пожеланиями скорейшей победы.