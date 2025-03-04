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На СВО погиб бывший депутат сельского поселения Омской области

В селе Кутузовка простились с Игорем Тарлецким.

Источник: Комсомольская правда

На СВО погиб экс-депутат Кутузовского сельского поселения Игорь Тарлецкий. Он избирался депутатом десять лет назад, на момент гибели ему было 49 лет.

С Игорем Тарлецким односельчане простились 24 февраля. Об утрате сообщили в Кутузовском сельском доме культуры, где прошла траурная церемония.

Дата гибели Игоря Тарлецкого не уточняется. Известно, что в феврале прошлого года участник СВО встречался с учениками 8−11 классов Кутузовской СОШ. Он рассказал о бытовых условиях в зоне СВО и поделился чувствами, которые охватывают каждого бойца, когда они получают весточки от родных или письма от незнакомых людей со словами поддержки и пожеланиями скорейшей победы.