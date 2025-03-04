Цены на электричество в Европе упали ниже нуля: как это возможно

Теперь в Латвии, например, после скачка цен в разы, многие пенсионеры перешли на свечки и скупают даже свечи для кладбищ. Люди освещают свои кухни именно такими свечами — в плафонах, которые стоят на столе. При них готовят и едят. А в Риге стало обычной картиной, когда в большом десятиэтажном доме в темное время светятся всего несколько окон — явный признак экономии.