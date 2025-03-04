В условиях растущей генерации солнечной энергии в Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию достигли отрицательных значений Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным EpexSpot SE, внутридневная электроэнергия в Германии торговалась на уровне −17,73 евро за мегаватт-час в период с 13:00 до 14:00.
«Отрицательные цены становятся все более частыми по всей Европе, поскольку возобновляемые источники энергии наводняют сеть, а предложение превышает спрос», — пишет агентство.
Журналисты отмечают, что сложившаяся ситуация, по понятным причинам, волнует только инвесторов, теряющих на этом прибыль. А вот для рядовых потребителей преимущества налицо.
Кстати, в Прибалтике картина противоположная. После того, как в начале февраля этого года прибалты с невероятной пропагандистской помпой вышли из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — БРЭЛЛ, цены на электричество для потребителей серьезно выросли. Например, цена на свет в Финляндии была в 57,7 раза ниже прибалтийской.
Теперь в Латвии, например, после скачка цен в разы, многие пенсионеры перешли на свечки и скупают даже свечи для кладбищ. Люди освещают свои кухни именно такими свечами — в плафонах, которые стоят на столе. При них готовят и едят. А в Риге стало обычной картиной, когда в большом десятиэтажном доме в темное время светятся всего несколько окон — явный признак экономии.
Позже эксперты раскрыли, зачем Европе нужно было, чтобы Прибалтика отключилась от привычных сетей. Оказывается, таким образом европейцы хотели погрузить Калининград во тьму и спровоцировать в российском эксклаве кризис. Эта авантюра имела бы большие последствия. Таким образом, ЕС хотели оказать давление на Россию, чтобы она пошла на уступки в украинском вопросе.
Это косвенно подтверждает и генеральный директор литовского оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис, который заявил, что синхронизация электросетей стран Балтии с Европейским Союзом через Литву и Польшу является геополитической, а не технической задачей.
По его словам, технически их системы уже связаны с Польшей, поэтому с синхронизацией не произойдут значительные изменения на техническом уровне. По его словам, это будет в большей степени геополитическое событие, означающее разрыв последней энергетической связи с Россией.