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Диетолог Поляков: тяга к кислому может сигнализировать о проблемах с ЖКТ

Человек интуитивно тянется к продуктам, которые помогут справиться с дефицитом витаминов.
Источник: Аргументы и факты

Желание съесть что-то кислое указывает на проблемы с желудочно-кишечным трактом, объяснил корреспонденту aif.ru врач-эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков.

«Это может быть сниженная кислотность желудочного сока, гипоацидный гастрит, например, и через кислую пищу организм хочет себя немножко взбодрить, то есть простимулировать клетки желудка и вырабатывать больше соляной кислоты», — рассказал эксперт.

По словам врача, тяга к кислому может возникать у людей с дефицитом нутриентов, витаминов, антиоксидантов.

«Иногда мы интуитивно тянемся к продуктам, который восполняют дефициты. Так, еще один из вариантов, почему хочется кислого, это потребность микрофлоры кишечника есть определенную пищу для того, чтобы расти и развиваться», — добавил Поляков.

Ранее диетолог рассказал, что желание перекусить солеными огурцами может быть связано с хроническим стрессом.