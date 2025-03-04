Диетолог Поляков: тяга к кислому может сигнализировать о проблемах с ЖКТ

Желание съесть что-то кислое указывает на проблемы с желудочно-кишечным трактом, объяснил корреспонденту aif.ru врач-эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков.
«Это может быть сниженная кислотность желудочного сока, гипоацидный гастрит, например, и через кислую пищу организм хочет себя немножко взбодрить, то есть простимулировать клетки желудка и вырабатывать больше соляной кислоты», — рассказал эксперт.
По словам врача, тяга к кислому может возникать у людей с дефицитом нутриентов, витаминов, антиоксидантов.
«Иногда мы интуитивно тянемся к продуктам, который восполняют дефициты. Так, еще один из вариантов, почему хочется кислого, это потребность микрофлоры кишечника есть определенную пищу для того, чтобы расти и развиваться», — добавил Поляков.
Ранее диетолог рассказал, что желание перекусить солеными огурцами может быть связано с хроническим стрессом.