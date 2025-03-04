Трамп лишил Украину военной помощи и поставил ей условие

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует приверженность мирным переговорам и миру. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.
Как уточняется, после перепалки в Белом доме американский лидер заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердит, что желает усыновления мира.
«Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», — заявил ведущий в эфире телеканала.
По словам собеседника Fox News, речь идет о приостановке поставок американской военной техники, которая на данный момент не находится на Украине, в том числе вооружение, идущее транзитом через Польшу.
«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — отметил Fox News представитель администрации президента США.
Глава Белого дома отдал соответствующий приказ министру обороны США Питу Хегсету.
Напомним, встреча Трампа с Зеленским в Овальном кабинете в минувшую пятницу, 28 февраля, обернулась скандалом. Поначалу главу киевского режима публично отчитывал американский лидер, но уже вскоре к нему присоединился и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Трамп выступал на переговорах за скорейшее достижение мира на Украине, однако Зеленский совсем не готов согласиться даже на прекращение огня в зоне боевых действий.
Сейчас Трамп продолжает давить на Зеленского в попытках принудить того извиниться за скандал в Овальном кабинете и подписать соглашение по редкоземельным металлам. При этом американский лидер намекнул, что тот, кто не предпринимает шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине, может пробыть на своем месте очень недолго.
Незадолго до этого появилось сообщение, что некоторые помощники Трамп считают, что необходимо отставить потерявшего уже легитимность украинского президента для подписания любой возможной сделки с Киевом.