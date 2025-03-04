Трамп лишил Украину военной помощи и поставил ей условие

Сейчас Трамп продолжает давить на Зеленского в попытках принудить того извиниться за скандал в Овальном кабинете и подписать соглашение по редкоземельным металлам. При этом американский лидер намекнул, что тот, кто не предпринимает шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине, может пробыть на своем месте очень недолго.