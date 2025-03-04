Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работник нефтекамской шаурмичной предстал перед судом за поддельную медкнижку

В Нефтекамске шаурмичнику вынесли приговор за фальшивую медкнижку.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске вынесли приговор 22-летнему мужчине, который устроился работать в киоск по изготовлению шаурмы с поддельной медицинской книжкой.

Суд установил, что в феврале прошлого года мужчина купил фальшивый документ у неустановленного лица и начал работать в пищевой сфере. Все вскрылось во время проверки, организованной для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права». Подсудимый полностью признал свою вину.

В качестве наказания Нефтекамский городской суд запретил парню на год заниматься любой деятельностью, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, а также работать в организациях торговли и общепита.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.