Работник нефтекамской шаурмичной предстал перед судом за поддельную медкнижку

В башкирском городе Нефтекамске вынесли приговор 22-летнему мужчине, который устроился работать в киоск по изготовлению шаурмы с поддельной медицинской книжкой.
Суд установил, что в феврале прошлого года мужчина купил фальшивый документ у неустановленного лица и начал работать в пищевой сфере. Все вскрылось во время проверки, организованной для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права». Подсудимый полностью признал свою вину.
В качестве наказания Нефтекамский городской суд запретил парню на год заниматься любой деятельностью, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, а также работать в организациях торговли и общепита.
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