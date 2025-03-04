Тепло до 9 градусов придет в Воронежскую область

В Воронежскую область потихоньку заходит весна. Ночью температура воздуха приближается к нулю, а днем в четверг синоптики обещают до 9 градусов тепла. Ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Ближайшие три дня на территории региона выпадет мокрый снег и пройдет дождь.