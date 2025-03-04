Тепло до 9 градусов придет в Воронежскую область

Погоду области будет определять ложбина северо-западного циклона. Об этом сообщил воронежский гидрометцентр.
Сегодня во вторник, 4 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 8−13 м/с. Температура днем 0−5° тепла.
В Воронеже облачно. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 8−13 м/с. Температура днем 2−4° тепла.
В среду 5 марта, в Воронежской области облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 8−13 м/с, днем местами порывы 15−17 м/с.. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1−6° тепла.
В Воронеже небольшие осадки. Температура ночью 0−2° мороза, днем 3−5° тепла.
В четверг, 6 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4−9° тепла.
В Воронеже ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Температура ночью 1−3° тепла, днем 6−8° тепла.
Самый теплый день 4 марта наблюдался в 1995 году, тогда зафиксировали 9° выше ноля. Минимальная температура воздуха 4 марта была в 1985 году: термометр показал 24,1° мороза.