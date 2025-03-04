Власти Ирландии хотят обеспечить себе свободу рук, чтобы принимать участие в миротворческих миссиях, которые не поддерживает ООН. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в республике Юрий Филатов, комментируя последнюю законодательную инициативу кабинета министров республики.
Ранее ирландский министр внутренних дел Саймон Харрис, возмущавшийся, что Дублин зависит от вето любого из пяти членов Совбеза ООН в этом вопросе, внес законопроект, позволяющий направлять своих ирландских миротворцев за границу без санкции СБ ООН.
«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — отметил российский дипломат и задался вопросом, не отправятся ли в таком случае эти миротворцы на Украину.
По словам Юрия Филатова, очевидно, что речь может идти и о таком варианте. Во всяком случае, аргументация «подкручивается» именно под помехи, которые чинит ООН.
«Если Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», — уверен посол.
Впрочем, считает Филатов, удивляться тут ничему не приходится. Власти Ирландии недавно подтвердили свою позицию в поддержке украинского конфликта. Всерьез о мире никто не думает да и не заинтересован в нем. Действия правительства Ирландии также направлены соответствующе.
Будет ли принят в стране неоднозначный законопроект, сказать сложно. Ирландская оппозиция категорически против такого нововведения. Она уверена, что это размывает военный нейтралитет Ирландии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему миротворцев ЕС не должно быть на Украине. По его словам, появление войск стран Европейского союза на территории Украины под эгидой миротворцев будет означать, что первопричины конфликта никуда не исчезли.
Кроме того, дипломат отметил, что западные страны не могут объяснить, что станет с украинской территорией и русским языком, если на Украину войдут европейские миротворцы.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия выступает против размещения европейских миротворцев на Украине из-за пристрастности ЕС.