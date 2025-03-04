Впрочем, считает Филатов, удивляться тут ничему не приходится. Власти Ирландии недавно подтвердили свою позицию в поддержке украинского конфликта. Всерьез о мире никто не думает да и не заинтересован в нем. Действия правительства Ирландии также направлены соответствующе.