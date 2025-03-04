В Госдуме предложили новые праздничные каникулы

«Я бы все-таки сделал выходные в Страстную пятницу, может быть, даже начиная с Чистого четверга по Светлый понедельник», — сообщил Виталий Милонов в беседе с News.ru. Он отметил, что эти выходные могли бы стать мини-каникулами для тех, кто не может сходить в церковь из-за работы.