В феврале резко активизировалась «Радиостанция Судного дня» УВБ-76

Радиостанция УВБ-76, запущенная в 1976 году, широко известна среди радиолюбителей как «жужжалка». Это название станция получила благодаря тому, что на протяжении большей части времени она вещает монотонные гудящие звуки. Согласно одной из распространенных теорий, прекращение трансляции сигналов радиостанции УВБ-76 может являться предвестником глобальной катастрофы. Считается, что эта станция связана с автоматической системой ядерного ответного удара, известной как «Периметр», которая была разработана в СССР во времена холодной войны. В США эту систему прозвали «Мертвая рука».